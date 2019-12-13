Моралес ищет политического убежища в Аргентине

Новости мира:Эво Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине.

Бывший президент Боливии Эво Моралес Айма рассчитывает на то, что Аргентина предоставит ему политическое убежище, сообщил в эфире аргентинского телеканала TN24 глава аргентинского МИД Фелипе Сола.

По его словам, "Моралес чувствует себя в Аргентине более комфортно, нежели в Мексике", которая предоставила ему политическое убежище первоначально после того, как он был вынужден покинуть страну после отставки в ноябре.

Моралес прибыл в Аргентину накануне после краткого посещения Кубы, где он прошел медицинское обследование у группы кубинских врачей, которые работали с ним в Боливии.

Двое детей Моралеса прибыли в Аргентину в конце ноября.

В понедельник в Аргентине прошла церемония инаугурации нового президента страны Альберто Фернандеса, который ранее с гордостью заявлял о дружбе с Моралесом.

В связи с прибытием бывшего боливийского президента в Аргентину глава МИД Боливии Карин Лонгарик выразила надежду на то, что "Аргентина будет твердо следовать принципам и правилам предоставления убежища и соблюдать права беженца".

"То, что было в Мексике, где он (Моралес) имел свободный доступ к микрофону и к ведению политической деятельности, не должно повториться", - сообщила Лонгарик на пресс-конференции в Ла-Пасе.