Протесты в Алжире: новоизбранный президент предложил "серьезный диалог"

Новости мира:Новоизбранный президент Алжира на фоне протестов пообещал диалог с нацией.

Новоизбранный президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время своего первого публичного выступления заявил, что начнет консультации по созданию новой конституции страны.

Позже она будет вынесена на голосование на референдуме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Теббун также предложил "серьезный диалог" с оппозиционными протестующим. Он пообещал провести реформы для сокращения расходов на импорт и "открыть новую страницу" для Алжира.

Между тем десятки тысяч людей вышли на улицы в пятницу с протестом против результатов президентских выборов.

Мирные демонстрации прошли в столице страны, городе Алжире, Оране, Константине и других городах. Митингующие скандировали "Нет позорным выборам".