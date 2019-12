Выборы в Британии: протестующие выходят на улицы (видео)

В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Как известно, Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах в Палату общин.

Tonight protestors in Westminster chant “Boris Johnson - not my Prime Minister!” pic.twitter.com/YKsYcPkE76

Консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза.

A protests in London against the result of the General Election pic.twitter.com/rOXdFeIL24

— Intel Air & Sea (@air_intel) December 13, 2019