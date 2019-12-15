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Протесты в Ливане: полиция применила резиновые пули и водометы (Фото)

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Протесты в Ливане: полиция применила резиновые пули и водометы (Фото)
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В столкновениях с полицией пострадали десятки ливанцев.

В столице Ливана Бейруте участники масштабной акции протеста попытались прорваться к парламенту. Полиция применила против них резиновые пули и водометы.

Об этом сообщает DW.

"Десятки участников антиправительственной демонстрации пострадали при столкновениях с силами безопасности в столице Ливана. Не менее 10 человек доставлены в больницы Бейрута", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным местного отделения Международного комитета Красного Креста в ночь на 15 декабря еще 33 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

В то же время правоохранители заявили о двух десятках раненых среди своих сотрудников.

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Вчерашняя акция стала самой массовой за последние несколько недель. Когда протестующие попытались прорваться через заграждения к зданию парламента, против них применили слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и водометы. Демонстранты в ответ стали забрасывать полицейских камнями.

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Ливан, Полиция, Протесты, Бейрут.
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