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"Продвигать запрет автономного оружия": Трюдо дал напутствия новому главе МИД

"Продвигать запрет автономного оружия": Трюдо дал напутствия новому главе МИД
10:28 Сегодня Телеграф

Новости мира:Канада хочет глобального запрета автономных оружейных систем.

Целью Канады является полная консолидация усилий на международной арене по введению всеобъемлющего автономного оружия.

Об этом написано в мандате премьер-министра Канады Джастина Трюдо, переданном новому главе МИД Франсуа Филиппу Шампаню.

"Вам стоит продвигать международные усилия по запрещению разработке и применению полностью автоматизированных оружейных систем", - отмечается в документе.

Помимо этого премьер призывает нового главу вдоволь способствовать институтам мирового уровня, помогающим "поддерживать верховенства права в мире". Среди них - Международный уголовный суд и Всемирная организация торговли.

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Как известно, еще в сентябре этого года Австрия продвигала идею запрета полностью автономных оружейных систем, которые могут принимать решения о летальном применении вооружения без участия человека, в ходе Генеральных дебатов ООН.

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Канада, МИД Канады, Джастин Трюдо, Франсуа-Филипп Шампань.
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