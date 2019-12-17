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Трагедия в Новой Зеландии: количество погибших растет, поиски продолжаются

Трагедия в Новой Зеландии: количество погибших растет, поиски продолжаются
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 18.

Количество погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 18 человек, еще двоих разыскивают.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на местную полицию.

"Тела австралийского подростка и новозеландского гида еще ищут после извержения вулкана на прошлой неделе в Новой Зеландии, после чего погибло 18 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, их тела могут находиться в водах у острова Уайт-Айленд, однако, неблагоприятные погодные условия уже вторые сутки препятствуют поисковой операции.

Ранее стало известно о 16 погибших.

Извержение вулкана в Новой Зеландии: обнаружен еще один погибший

Как известно, в момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них - 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четверо - из Германии, один человек - из Малайзии, два - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

В полиции предупреждают, что вероятность того, что еще кто-то выжил после извержения, очень низкая.

Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров - популярное туристическое направление. В последние годы на острове произошло несколько извержений, но тогда никто не пострадал.

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Новая Зеландия, Жертвы, Спасатели, Вулкан.
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