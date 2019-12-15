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Извержение вулкана в Новой Зеландии: обнаружен еще один погибший

Извержение вулкана в Новой Зеландии: обнаружен еще один погибший
09:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16.

Количество погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилась до 16.

Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New Zealand Herald.

Мужчина, получивший во время извержения серьезные повреждения, был перевезен в одну из клиник австралийского штата Новый Южный Уэльс, где умер в субботу. Полиция штата подтвердила данную информацию. В свою очередь новозеландская полиция сообщила, что пропавшими без вести остаются два человека.

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Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии.

Также напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и у него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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Новая Зеландия, Жертвы, Спасатели, Вулкан.
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