В Мексике столкнулись два круизных лайнера (Видео)

Два круизных судна, принадлежащие одной компании, столкнулись во время маневра в порту на восточном побережье Мексики.

Об этом информирует CNN.

"Два судна - Carnival Glory и Carnival Legend - столкнулись в пятницу в порту Косумель в Мексике", - отмечается в публикации.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019