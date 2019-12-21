Разборки в тюрьме Гондураса обернулись бойней: власти объявили ЧП

Новости мира:В результате разборок в тюрьме Гондураса 18 человек погибли, 16 пострадали.

В результате бандитских разборок в одной из тюрем Гондураса погибли как минимум 18 человек, еще 16 получили травмы.

Об этом сообщает BBC.

"Как минимум 18 заключенных погибли и еще 16 получили травмы в результате бандитских разборок в тюрьме Гондураса", - говорится в сообщении.

Столкновения в пенитенциарном учреждении в северном городе Тела стали самыми кровавыми за последние годы.

Правительство Гондураса уже объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны.

Всего в тюрьме Гондураса находятся более 20 тысяч осужденных, несмотря на то, что официально есть только 8 тысяч мест.

Как сообщалось, в результате стрельбы в панамской тюрьме погибли как минимум 13 заключенных, еще 15 получили ранения.