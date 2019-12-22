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На Кубе впервые за 40 лет выбрали премьер-министра

На Кубе впервые за 40 лет выбрали премьер-министра
11:12 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назначил министра туризма Мануэля Марреро Круса первым главой правительства страны в соответствии с новой конституцией.

На сессии Национального собрания президент Кубы Мигель Диас назначил первого за 40 лет премьер-министра страны: им стал министр туризма Мануэль Марреро Крус. Об этом сообщает BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель назначил первого премьер-министра страны на протяжении более 40 лет - им стал министр туризма Мануэль Марреро Крус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должность премьер-министра на Кубе была отменена в 1976 году тогдашним революционным лидером Фиделем Кастро, а возобновили в соответствии с нормами новой конституции, принятой в начале этого года.

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56-летний Марреро возьмет на себя определенные обязанности, которые сейчас возлагаются на президента. Однако критики говорят, что любые подобные изменения структуры власти являются чисто косметическими, так как Кубинская коммунистическая партия и военное руководство остаются единственными двумя реальными институтами власти островной страны.

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Куба, Мигель Диас-Канель, Премьер-министр Кубы.
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