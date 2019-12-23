В Канаде задержали двух человек, угрожавших Трюдо

Новости мира:Полиция Канады арестовала двух человек, которые угрожали Джастину Трюдо в сети.

Канадская полиция задержала двух человек, которые присылали премьер-министру Джастину Трюдо онлайн угрозы.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Королевской канадской конной полиции Мелани Капелло-Стебене пишет общественный вещатель CBC News.

“Королевская канадская конная полиция арестовала двух человек, подозреваемых в отправке онлайн угроз премьер-министру Джастину Трюдо во время федеральной избирательной кампании”, - говорится в материале.

Отмечается, что аресты и обыски были проведены на территории провинции Квебек. “Были изъяты электронные устройства”, - сообщает CBC News.

Оба задержанных были в конечном счете освобождены, однако против них еще могут предъявить обвинение после завершения расследования. “Мы проанализируем то, что удалось обнаружить во время обыска”, - сказала Капелло-Стебене.

По ее словам, личности задержанных пока не будут разглашаться.

Пресс-секретарь добавила, что полиция постоянно следит за угрожающими заявлениями в сети Интернет и проводит расследование, если считает, что онлайнт угрозы могут действительно привести к насилию.

Напомним: в разгар избирательной кампании в октябре появление Джастина Трюдо на одном из мероприятий была существенно отложено. Когда же он наконец появился на публике, то был одет в бронежилет и находился в сопровождении значительно усиленной охраны.