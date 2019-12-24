Президент Бразилии попал в больницу

Новости мира:Президент Бразилии Жаир Болсонару находится в больнице после того, как вечером в понедельник упал в своей резиденции.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро был госпитализирован после того, как упал в своей президентской резиденции в столице страны.

Об этом сообщает АР со ссылкой на его пресс-службу.

"Болсонаро был доставлен в больницу Вооруженных сил в столице Бразилии и прошел обследование черепа, которое не выявило никаких проблем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 64-летний президент будет оставаться под наблюдением в течение 6-12 часов.

В заявлении не было никаких других подробностей об инциденте, но бразильские СМИ писали, что Болсонаро поскользнулся в ванной и ударился головой.

Ранее в этом месяце Болсонаро заявил советникам, что чувствует чрезвычайную усталость и попросил сократить его повестку дня до конца года.