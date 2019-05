"Угроза экосистеме Бразилии": Болсонаро не поедет за премией "Человек года"

Президент Бразилии отказался ехать в Нью-Йорк за премией "Человек года" из-за протестов экологических активистов.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро отменил запланированную поездку в США после протестов со стороны защитников окружающей среды.

Об этом сообщает BBC.

Болсонаро должен был посетить церемонию в Нью-Йорке 14 мая, организованную Бразильско-Американской Торговой Палатой и принять участие в гала-ужине в его честь.

Изначально это мероприятие должно было состояться в Американском музее естественной истории, прежде чем институт отступил в связи с жестоким противостоянием экологических активистов. На этой неделе Bain & Co., Delta Air Lines Inc. и Financial Times сняли спонсорскую поддержку ужина.

Болсонаро не будет посещать ужин, заявил его пресс-секретарь генерал Отавио Рего Баррос из-за "сопротивления и преднамеренных нападений мэра Нью-Йорка и давления групп интересов" на организаторов мероприятия.

Президент поблагодарил бразильско-американскую торговую палату за присуждение ему награды, но сообщил, что не сможет посетить церемонию из-за негативной реакции со стороны мэра Нью-Йорка и давления активистов, которые призывали спонсоров премии не поддерживать запад.

Бразильско-американская торговая палата, некоммерческая неправительственная организация, что способствует торговле, инвестициям и культурным связям между двумя странами, планировала отметить бразильского президента на гала-ужине.

На ежегодном мероприятии палата выдает свою награду «Человек года». В этом году одну из наград должен был получить Болсонаро.

На своем веб-сайте организация заявила, что выбрала Болсонаро в знак признания "его твердо выраженного намерения содействия более тесным коммерческим и дипломатическим связям между Бразилией и Соединенными Штатами и его твердой преданности построению прочного партнерства между двумя странами».

Бразильско-американская торговая палата ежегодно проводила гала-ужина с 1970 года, с бывшими лауреатами, включая бывших президентов Бразилии и США, но приглашение до этого года вызвало широкую негативную реакцию.

Активисты климата и экологические организации, такие как Greenpeace, осудили Болсонаро как "угрозу экосистеме Бразилии".

Большинство тех, кто выступает против того, чтобы музей проводил событие, указывали на планы президента открыть часть тропических лесов Амазонки для развития, что не соответствует миссии музея.

В радио-интервью 8 апреля президент Бразилии сказал, что хочет, чтобы США присоединились к плану развития региона Амазонки. Он также сказал, что демаркация коренных резервов тормозят развитие региона и что он отменит их, если сможет найти способ легально сделать это.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал радиостанции WNYC в прошлом месяце: "Болсонаро опасен не только из-за его явного расизма и гомофобии, но и потому, что он, к сожалению, человек с наибольшей способностью влиять на то, что происходит в Амазонии".