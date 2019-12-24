В Африке появится новая валюта - эко

Новости мира:На замену западноафриканскому франку в 2020 году будет введена новая валюта – эко.

В 2020 году Франция перестанет поддерживать западноафриканский франк (CFA franc), который является общей валютой восьми западноафриканских стран.

Как сообщает RFI, об этом было объявлено во время международного тура президента Франции Эммануэля Макрона странами Западной Африки, бывшими французскими колониями.

"Президент Кот-д'ивуара Аласан Уаттара объявил о завершении существования общей региональной валюты восьми стран в Западной Африке, которую поддерживает Франция. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон объявил в Абиджане (столица Кот-д'ивуара – ред.) это исторической реформой", - сообщает Международное французское радио.

На замену западноафриканскому франку в 2020 году будет введена новая валюта – эко. Зона её использования будет распространяться на восемь стран, входящих в экономическое сообщество стран Западной Африки. Семь из этих государств – Кот-д'ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того – были французскими колониями. Гвинея Бисау также входит в западноафриканскую валютную зону, но колонией Франции не была.

Париж официально уже не будет поддерживать новую валюту, как это происходит с нынешним западноевропейским франком. В свою очередь восемь стран Западной Африки не будут держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что валютная реформа Экономического сообщества Западной Африки будет означать прекращение франко-африканских монетарных связей.