Стрельба на рождественском вечере в Мексике: убит мэр города

Новости мира:В Мексике во время рождественского вечера застрелили мэра города Халапа-де-Диас.

Мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета El Sol de Mexico.

Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. Но на праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений.

Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.

По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного для военных.

Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о предполагаемом похищении 18 человек. Родственники погибших считают, что расследование в отношении мэра привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.