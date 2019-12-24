Стрельба на рождественском вечере в Мексике: убит мэр города

Мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета El Sol de Mexico.
Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. Но на праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений.
Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.
По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного для военных.
Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о предполагаемом похищении 18 человек. Родственники погибших считают, что расследование в отношении мэра привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.