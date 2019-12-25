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В Буркина-Фасо террористы атаковали военную базу: погибли десятки мирных жителей

В Буркина-Фасо террористы атаковали военную базу: погибли десятки мирных жителей
09:30 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков.

В результате нападения террористов на военную базу в Буркина-Фасо уничтожили 80 нападавших, при этом погибли 7 силовиков.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Вооруженные силы страны.

Отмечается, что большая группа боевиков осуществила одновременный нападение на военную базу и гражданских в городе Арбинда на севере страны. Военные уничтожили 80 нападавших, однако потеряли 7 человек убитыми и более 20 ранеными.

Впоследствии стало известно, что количество погибших среди гражданских достигло 35 человек, из которых 31 женщина. Пока остается неизвестно, где именно находились погибшие во время нападения и почему так много жертв — женского пола.

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Напомним: ситуация с безопасностью на севере Буркина-Фасо в последнее время существенно ухудшилась. В регионе чуть ли не ежедневно случаются теракты, которые сеют панику в стране. Уже несколько недель Вооруженные силы Буркина-Фасо проводят усиленные наступательные операции как наземные, так и воздушные.

В целом с 2015 года теракты в стране унесли жизни более 700 человек, в том числе 200 военных, а также обусловили вынужденное переселение тысяч других.

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Теракт, Террористы, Боевики, Буркина-Фасо.
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