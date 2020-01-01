Самую богатую женщину Африки заподозрили в коррупции

Новости мира:Суд Анголы арестовал активы самой богатой женщины Африки.

Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш - дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в 2,3 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Арестованы доли душ Сантуш телекоммуникационной компании Unitel и банка Fomento Angola. Действия суда связаны с антикоррупционным расследованием.

Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш. Сама она отрицает обвинения.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.