Драка в мексиканской тюрьме: 16 заключенных погибли

Новости мира:Столкновения в мексиканской тюрьме привели к 16 жертвам.

В результате столкновений между заключенными одной из тюрем мексиканского штата Сакатекас погибли 16 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Шестнадцать заключенных погибли, пять получили ранения во время драки в тюрьме на севере мексиканского штата Сакатекас", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновения вспыхнули в пенитенциарном заведении города Сьенегильяс. Когда все стихло, в его помещениях правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия.

Ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства беспорядков, а также выяснить, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.

Как сообщалось, в 2017 году по меньшей мере 28 заключенных погибли в результате драки в тюрьме в мексиканском курортном городе Акапулько.