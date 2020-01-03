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В 2018 году в авиакатастрофах погибло в два раза больше людей, чем в 2019

В 2018 году в авиакатастрофах погибло в два раза больше людей, чем в 2019
02:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Авиакатастрофы в 2019-м унесли в два раза меньше жизней, чем годом ранее.

В катастрофах самолетов, занимающихся пассажирскими перевозками, в 2019 году по всему миру погибли 257 человек - вдвое меньше, чем в позапрошлом году.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на экспертов авиационной отрасли.

"Количество людей, которые в 2019 году погибли в авариях крупных коммерческих самолетов, сократилось более чем на 50%", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по данным нидерландской консалтинговой компании To70, в прошлом году по всему миру в авиакатастрофах было зарегистрировано гибель 257 человек. А в 2018 году их жертвами стали 534 человека.

Всего в 2019 году произошло 86 аварий с участием больших коммерческих самолетов, в том числе восемь - со смертельным исходом. Более половины всех жертв - 157 - пришлось на катастрофу самолета "Эфиопских авиалиний", которая случилась в марте.

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Авиакатастрофа, Статистика, 2019 год, 2018 год.
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