В Австралии бушуют лесные пожары: количество погибших возросло до 20

Новости мира:Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс ранее объявили на неделю чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами в стране.

В результате лесных пожаров в Австралии погибли уже по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает News.com.au.

"Не менее 20 человек погибли - 16 в штате Новый Южный Уэльс, 2 в Виктории и 2 в Южной Австралии в результате одного из разрушительных сезонов лесных пожаров. Есть опасения, что число жертв стихийного бедствия может увеличиться", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра и температура выше 40 градусов Цельсия в стране.

Отмечается, что на днях в Австралию уже прибыли 39 американских пожарных, а еще 61 пожарный из США и 10 из Канады должны прибыть на следующей неделе.Ранее было известно о 19 погибших и более 1400 разрушенных домов.