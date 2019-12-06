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Австралия призвала Россию уважать территориальную целостность Украины

Австралия призвала Россию уважать территориальную целостность Украины
15:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Австралия в очередной раз призвала Российскую Федерацию уважать территориальную целостность Украины.

Об этом заявил представитель Австралии при ОБСЕ посол Ричард Садлер во время 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу в Братиславе.

"Мы в очередной раз призываем Россию уважать территориальную целостность Украины", - сказал дипломат.

Посол добавил, что Австралия поддерживает резолюции ООН, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждает незаконную аннексию Россией Крыма.

Говоря о конфликте на Донбассе, он призвал к полному выполнению Минских договоренностей, а также приветствовал запланированный саммит "Нормандской четверки".

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Садлер также заявил, что в деле о сбитом малазийском "боинге" рейса МН17 в небе над оккупированной Доннетчиной в 2014 году Австралия "полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме Международной совместной следственной группы и нидерландской судебной системы".

Как сообщалось, 5-6 декабря в Братиславе проходит 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Участие в нем принимают представители 57 стран-участниц, а также страны-партнеры, среди которых Австралия.

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Все по теме:

Россия, Австралия, ОБСЕ, РФ, Ричард Садлер, Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
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