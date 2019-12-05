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Песков прокомментировал "прорыв в российско-украинских отношениях"

Песков прокомментировал "прорыв в российско-украинских отношениях"
23:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Песков допустил, что по итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера.

В Москве есть сдержанный оптимизм относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в нормандском формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире телеканала "Дождь" в четверг Пескова спросили, следует ли ожидать "прорыва" по итогам саммита в "нормандском формате".

"Смотрите, если вы говорите "прорыв в российско-украинских отношениях", то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм", - сказал Песков.

Он пояснил, что лидеры "уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение".

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет - мы знаем весь набор проблем, - но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал Песков.

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Пресс-секретаря спросили, следует ли ожидать по итогам саммита в Париже "какое-то соглашение, устное или письменное".

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что первый позитивный момент - это уже сама встреча.

"Второе - действительно, была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение", - сказал Песков.

При этом, по его словам, "в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание".

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"Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы", - сказал он.

Так или иначе, по его словам, "состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", что тоже очень ценно в нынешней ситуации".

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Украина, Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
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