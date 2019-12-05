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"Россия должна ответить": Яценюк сделал заявление

"Россия должна ответить": Яценюк сделал заявление
21:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Яценюк считает, что Украине нельзя отказываться ни от одного судебного иска против РФ в энергетических вопросах.

Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться ни от одного судебного иска против Российской Федерации в энергетической сфере, подчеркивает премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"В энергетических вопросах Украина ни в коем случае не имеет права отказаться ни от одного судебного иска. Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права", - подчеркнул экс-премьер, основатель Фонда "Открой Украину" Яценюк в четверг, открывая форум для молодых лидеров во Львове, сообщает пресс-служба Фонда.

Он также отметил, что является жестким противником проекта "Северного потока - 2", подчеркнув, что в отношении этого проекта нужна жесткая позиция европейских партнеров.

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Яценюк подчеркнул, что в случае запуска "Северного потока -2" и отсутствия у Украины транзитного контракта, украинский бюджет будет терять $3 млрд ежегодно. За десять лет это минус $30млрд: "Какой европейский бюджет компенсирует нам 30млрд долларов?".

"Мы за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. "Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт".

Говоря о недавних предложениях российской стороны о скидке на газ, Яценюк отметил: "Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского "Газпрома" четыре года. И еще проживем очень долго и счастливо без них".

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Первый региональный форум для молодых лидеров проводится во Львове Фондом Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума – "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019г в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.

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Арсений Яценюк, Украина, Россия, РФ.
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