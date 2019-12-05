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Четверг, 05.12.2019
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
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Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)

Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
20:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Впервые в истории обложку Time возглавил президент Украины.

Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

На Facebook-странице журнала говорится о том, что Зеленский появится на "международной обложке" TIME.

Под его фото написано, что Зеленский оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Журналист, который брал интервью у президента, утверждает, что за 8 месяцев, которые он не видел Зеленского, тот изменился: "Он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм".

"Я живу здесь, - сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, - как в крепости, от которой я просто хочу сбежать", - вспомнил он слова Зеленского.

В издании утверждают, что один из ближайших помощников Зеленского Сергей Шефир также разделяет время до и после назначения в ОП. "Это была другая жизнь", - говорит Шефир о прошлом.

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Помощник президента Андрей Ермак относительно импичмента Трампа сказал Time 4 декабря: "Честно говоря, мы устали от этих обсуждений…Все время, когда вы говорили об этом, у нас были люди, умирающие на войне на востоке".

Кроме того, журналист вспомнил, что во время интервью у Зеленского спросили, доверяет ли он Путину? Он ответил: "Я никому не доверяю".

Даже среди союзников, по словам Зеленского, "никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы".

Отметим, что в США на обложке журнала оказался Трамп.

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Украина, США, Россия, РФ, Владимир Путин, TIME, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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