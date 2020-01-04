В Африке боевики Боко Харам напали на рыбаков: 50 погибших

Новости мира:На озере Чад, расположенном на границе нескольких стран в Африке, члены террористической группировки "Боко Харам" убили по меньшей мере полсотни рыбаков.

Члены террористической группировки "Боко Харам" замаскировались под торговцев и напали на рыбаков на озере Чад на границе Камеруна, Нигерии и Чада.

Об этом информирует BBC.

"Трагедия на одном из отдаленных островов озера на границе между Чадом и Камеруном произошла еще 22 декабря. Но известно о ней стало только сейчас", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным данным, среди погибших граждане разных стран: по меньшей мере 20 из них - камерунцы.

Как известно, боевики "Боко Харам" начали вооруженное сопротивление центральному правительству Нигерии более десяти лет назад. Они ставят себе целью создать исламский халифат на территории самой населенной страны Африки.