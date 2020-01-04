В Африке боевики Боко Харам напали на рыбаков: 50 погибших

Члены террористической группировки "Боко Харам" замаскировались под торговцев и напали на рыбаков на озере Чад на границе Камеруна, Нигерии и Чада.
Об этом информирует BBC.
"Трагедия на одном из отдаленных островов озера на границе между Чадом и Камеруном произошла еще 22 декабря. Но известно о ней стало только сейчас", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по предварительным данным, среди погибших граждане разных стран: по меньшей мере 20 из них - камерунцы.
Как известно, боевики "Боко Харам" начали вооруженное сопротивление центральному правительству Нигерии более десяти лет назад. Они ставят себе целью создать исламский халифат на территории самой населенной страны Африки.