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ВС Нигерии отбили у террористов 3-х человек и грузовик с зерном

ВС Нигерии отбили у террористов 3-х человек и грузовик с зерном
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Военные Нигерии в ходе спецоперации освободили трех человек вместе с зерновозом.

Нигерийские военные освободили из плена террористов "Боко Харам" трех человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Вооруженных сил страны.

"Заложники получили свободу после перестрелки между военными и боевиками Боко Харам в городе Бама в северо-восточном штате Борно", - говорится в материале.

По словам представителя, военные заблокировали террористов и вступили с ними в ожесточенный бой, по результатам которого им удалось также захватить грузовик, заполненную зерном.

Перестрелка между армией и боевиками в Нигерии: 18 военных погибли

Напомним: Боко Харам совершает насилие в северо-восточных регионах Нигерии уже более десятилетия. Целью группировки является создание халифата на территории самой населенной страны Африки.

В конце сентября в ходе обыска большого дома в Нигерии освободили около 500 мужчин и мальчиков, удерживаемых там силой и подвергаемых постоянным пыткам.

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Нигерия, Военные, Рабство, Боко Харам, ВС Нигерии.
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