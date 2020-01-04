Парламент Ливии отказался от военной помощи Турции

Новости мира:Парламент Ливии отказался от военного сотрудничества с Турцией.

Соглашение ливийского правительства национального согласия и Анкары позволяло Турции направить военных в Ливию. Но парламент Ливии выступил против, поддержав обвинения в государственной измене в адрес премьера Фаиза Сараджа.

Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Парламент Ливии в субботу, 4 января, проголосовал против принятия соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. Этот документ был подписан ливийским правительством национального согласия (ПНС), который признан международным сообществом, и Анкарой. Кроме того, ливийский парламент отверг соглашение о морских границах с турецкой стороной. Депутаты также единогласно проголосовали за выдвижение премьер-министру Фаизу Сараджу обвинения в государственной измене", - говорится в сообщении.

Парламент Турции в конце декабря одобрил соглашение с ПНС. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны усилить военную поддержку ПНС.

Турция уже поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты. Однако Правительство национального согласия после утверждений Эрдогана выступило против военной интервенции со стороны Анкары.