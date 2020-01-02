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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
23:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп считает, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии.

Президент США Дональд Трамп заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает в четверг Белый дом.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп подчеркнул, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, в нем говорится, что лидеры США И Турции "согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийском Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей".

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Ранее в четверг парламент Турции одобрил закон, разрешающий Анкаре направлять войска в Триполи. Предполагается, что они помогут признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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Турция - один из ключевых сторонников правительства национального единства Ливии, которое базируется в Триполи. Хафтар также пользуется иностранной поддержкой, в частности - со стороны Египта и ряда других влиятельных в арабском мире стран. Кроме того, поступают данные об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии.

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Турция, США, Ливия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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