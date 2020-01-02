"Украинское дело" Трампа: Джулиани готов дать показания или вести дело

Новости мира:Джулиани заявил о готовности дать показания по "украинскому делу" Трампа.

Личный адвокат Трампа выразил готовность дать показания в процессе по импичменту действующего президента США.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, являющийся одной из ключевых фигур "украинского скандала", заявляет, что готов дать показания в ходе разбирательства по импичменту и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента", - говорится в сообщении.

Прибыв во вторник на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде, Джулиани сообщил: "Я готов давать показания… Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Не знаю, хватит ли у кого-то смелости... но, если мне дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве".

Впрочем, отмечается, что Джулиани, скорее всего, не будет представлять Трампа в ходе разбирательства в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Как сообщалось, в начале декабря адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с бывшими украинскими чиновниками, в том числе с Юрием Луценко. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Сам Джулиани является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, он является одной из ключевых фигур расследования по импичменту президента - его называют куратором неофициального канала влияния Трампа на украинском направлении.