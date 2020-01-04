В Буркина-Фасо автобус со школьниками подорвался на мине

Новости мира:В Буркина-Фасо во время атаки на автобус со школьниками погибли по меньшей мере 14 человек.

По меньшей мере четырнадцать человек погибли и девять получили ранения в результате атаки и взрыва автобуса, который возвращал детей из школьных каникул на севере Буркина-Фасо в субботу, 4 января, сообщили два источника безопасности и источник полиции. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Предварительно, автобус наехал на мину. В результате погибли по меньшей мере 14 человек.

"Не сразу было понятно, кто ответственен за взрыв, который произошел в провинции Суру вблизи границы с Мали, а также то, сколько из числа погибших - дети", - говорится в сообщении.

За последние два года террористические группы, которые ссылаются на "Аль-Каиду" и ИГИЛ, усилили нападения в этом районе, несмотря на международные усилия по их устранению.

"24 декабря боевики убили 35 преимущественно гражданских женщин после нападения на военный форпост в провинции Сум, что на севере страны. Около 87 боевиков и местных силовиков погибли в столкновениях, заявили власти. Нападения за последний год вызвали сотни жертв и заставили покинуть свои дома почти миллион людей", - сообщает издание.