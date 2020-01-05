Авиаудар по Триполи: погибли 28 студентов военного колледжа

Новости мира:В субботу вечером произошел авиаудар по военному колледжу в Триполи.

По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.

Об этом передает ливийский информационный портал Afrigatenews.

По информации Правительства национального согласия, авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где расположен колледж.

Международно признанное Правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, возложило ответственность за авиаудар на Ливийскую национальную армию, которую возглавляет генерал Халифа Хафтар.

Напомним: в пятницу, 3 января, Ливийская национальная армия активизировала наступление на Триполи. Халифа Хафтар обвинил Турцию в попытке "восстановить контроль над Ливией" и заявил, что страна оказалась перед угрозой со стороны "колонизатора".

Так Хафтар отреагировал на решение парламента Турции в четверг, 2 января, поддержать представление правительства страны о направлении военного контингента в Ливию.