В Мексике произошло мощное землетрясение

Новости мира:Землетрясение зафиксировали в штате Оахака, в 38 километрах от города Уньон Идальго.

Неподалеку от западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балов. Об этом сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы на территории штата Оахака. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, и был расположен на расстоянии 38 километров от города Уньон Идальго.

Согласно данных Национального автономного университета, магнитуда землетрясения составляла 6 балов, а его очаг находился на глубине ста километров.

Как сообщалось ранее, на северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балов. Подземные колебания были зафиксированы в 79 километрах к юго-западу от города Тайбад.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 38 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX 04/01/20 22:40:47 Lat 16.20 Lon -94.61 Pf 10 km pic.twitter.com/F7qyPWzVGc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 5, 2020

Напомним, землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло сегодня в Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны.