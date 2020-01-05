В Танзании убили четырех человек по обвинению в колдовстве

Новости мира:Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности.

Не менее четырех человек из одной семьи убили в Танзании по подозрению в колдовстве.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошел в регионе Кигома на западе страны. Группа разгневанных крестьян ворвалась в помещения односельчан, которых они заподозрили в колдовстве, и совершила кровавую расправу. После этого нападавшие уничтожили их дома и все вещи.

По информации местных властей, среди погибших была и одна беременная женщина.

Отмечается, что кровавые расправы над якобы колдунами случаются в Танзании регулярно. Страна занимает одно из последних мест в мире по уровню ВВП и имеет очень неравнозначное региональное развитие.