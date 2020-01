Наводнения в Мозамбике: жизни десятков тысяч людей под угрозой

В результате сильных дождей и наводнений в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике погибли по меньшей мере 5 человек, сообщает Floodlist.

Согласно данным Национального института по борьбе со стихийными бедствиями Мозамбика, в результате сильных дождей и ветров, обрушившихся 26 декабря, были повреждены 1700 домов, пострадали 8600 человек, 51 человек получил травму. Нанесен также ущерб школам, что затронуло 1500 учащихся.

Существенное повышение уровня воды в местных реках поставило под угрозу жизни 60 тыс. человек, живущих вдоль берегов.

Наводнение уничтожило мост в округе Анкуабе, нарушив дорожное сообщение и оставив многие районы провинции Кабу-Делгаду в изоляции.

Recent heavy rains in #CaboDelgado #Mozambique, damaged or destroyed the shelters of the 66 families living in Chuiba transitional centre. IOM today assisted these families through distribution of tarps + solar lamps, funded by @theOFDA + @UNCERF. pic.twitter.com/THXHAsUZcN

— IOM Mozambique (@IOM_Mozambique) December 28, 2019