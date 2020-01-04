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Наводнения в Мозамбике: жизни десятков тысяч людей под угрозой

Наводнения в Мозамбике: жизни десятков тысяч людей под угрозой
17:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:От наводнений на севере Мозамбика пострадали тысячи людей.

В результате сильных дождей и наводнений в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике погибли по меньшей мере 5 человек, сообщает Floodlist.

Согласно данным Национального института по борьбе со стихийными бедствиями Мозамбика, в результате сильных дождей и ветров, обрушившихся 26 декабря, были повреждены 1700 домов, пострадали 8600 человек, 51 человек получил травму. Нанесен также ущерб школам, что затронуло 1500 учащихся.

Существенное повышение уровня воды в местных реках поставило под угрозу жизни 60 тыс. человек, живущих вдоль берегов.

Наводнение уничтожило мост в округе Анкуабе, нарушив дорожное сообщение и оставив многие районы провинции Кабу-Делгаду в изоляции.

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Международная организация по миграции в Мозамбике заявила, что проливные дожди повредили или разрушили десятки приютов для внутренне перемещенных лиц вблизи города Пемба.

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Наводнение, Мозамбик, Стихийное бедствие, Кабу-Делгаду.
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