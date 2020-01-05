В Канаде у самолета при взлете отвалилось колесо: видео

Новости мира:В Канаде самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси.

Спустя всего несколько дней после аварии лайнера авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто с пассажирским самолетом дочерней компании этого перевозчика случилось другое ЧП. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как сообщается, на борту находились 52 человека.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней. Самолету пришлось час летать над аэропортом, после чего удалось сесть.

В результате никто из 49 пассажиров и троих членов экипажа не пострадал.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.

"Наши опытные пилоты полностью контролировали самолет. Они обучены реагировать на подобные ситуации и отреагировали в соответствии с надлежащими процедурами", – прокомментировали случившееся в Jazz Aviation.

Авиаперевозчик обещает проверить аварийное воздушное судно и провести необходимый ремонт.

Напомним, около 200 авиарейсов отменили в аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада.