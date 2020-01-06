В Кении боевики напали на военную базу: погибли трое американцев

Новости мира:Трое американцев погибли во время нападения, совершенного боевиками "Аль-Шабааб" на военную базу.

Три американца погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные.

Об этом передает CNN.

Военнослужащий и двое гражданских контрактников, работающих в Министерстве обороны — погибли во время нападения, совершенного "Аль-Шабааб". Еще двое военных ранены.

Нападение произошло на оборонном объекте Кении в заливе Манда. Эту базу используют силы спецопераций США, которые работают с кенийцами.

Как ранее сообщало агентство, на северном побережье Кении в округе Ламу боевики радикальной группировки "Аль-Шабааб" атаковали военную базу.

Боевики взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что "успешно штурмовали сильно укрепленную военную базу и взяли под контроль часть объекта".