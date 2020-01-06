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В Кении боевики напали на военную базу: погибли трое американцев

В Кении боевики напали на военную базу: погибли трое американцев
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трое американцев погибли во время нападения, совершенного боевиками "Аль-Шабааб" на военную базу.

Три американца погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные.

Об этом передает CNN. 

Военнослужащий и двое гражданских контрактников, работающих в Министерстве обороны — погибли во время нападения, совершенного "Аль-Шабааб". Еще двое военных ранены.

Нападение произошло на оборонном объекте Кении в заливе Манда. Эту базу используют силы спецопераций США, которые работают с кенийцами.

Американская военная база в Кении подверглась нападению (фото и видео)

Как ранее сообщало агентство, на северном побережье Кении в округе Ламу боевики радикальной группировки "Аль-Шабааб" атаковали военную базу.

Боевики взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что "успешно штурмовали сильно укрепленную военную базу и взяли под контроль часть объекта".

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США, Кения, Боевики, Американцы, Аль-Шабаб.
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