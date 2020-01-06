В Кении боевики напали на военную базу: погибли трое американцев

Три американца погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные.
Об этом передает CNN.
Военнослужащий и двое гражданских контрактников, работающих в Министерстве обороны — погибли во время нападения, совершенного "Аль-Шабааб". Еще двое военных ранены.
Нападение произошло на оборонном объекте Кении в заливе Манда. Эту базу используют силы спецопераций США, которые работают с кенийцами.
Как ранее сообщало агентство, на северном побережье Кении в округе Ламу боевики радикальной группировки "Аль-Шабааб" атаковали военную базу.
Боевики взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что "успешно штурмовали сильно укрепленную военную базу и взяли под контроль часть объекта".