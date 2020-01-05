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Американская военная база в Кении подверглась нападению (фото и видео)

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Американская военная база в Кении подверглась нападению (фото и видео)
14:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Боевики "Аль-Шабааб" атаковали американскую базу в Кении.

На северном побережье Кении в округе Ламу боевики радикальной группировки "Аль-Шабааб" атаковали военную базу.

Об этом сообщает The Defence Post.

"Боевики сомалийской группировки "Аль-Шабааб" в воскресенье совершили нападение на военную базу, которую используют американские и кенийские вооруженные силы на побережье провинции Ламу", - говорится в сообщении.

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Представитель вооруженных сил Кении полковник Пол Ньюгуна отметил, что попытка нападения была успешно отражена. Сейчас найдены четыре тела нападающих. Воздушное пространство в безопасности.

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Группировка "Аль-Шабааб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что "успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и взяла под контроль часть объекта".

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США, Кения, Африка, Аль-Шабааб.
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