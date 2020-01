Американская военная база в Кении подверглась нападению (фото и видео)

На северном побережье Кении в округе Ламу боевики радикальной группировки "Аль-Шабааб" атаковали военную базу.

Об этом сообщает The Defence Post.

"Боевики сомалийской группировки "Аль-Шабааб" в воскресенье совершили нападение на военную базу, которую используют американские и кенийские вооруженные силы на побережье провинции Ламу", - говорится в сообщении.

Представитель вооруженных сил Кении полковник Пол Ньюгуна отметил, что попытка нападения была успешно отражена. Сейчас найдены четыре тела нападающих. Воздушное пространство в безопасности.

BREAKING: #Kenya police confirms the ongoing #AlShabaab attack on Camp Simba Naval base that hosts #US & Kenyan troops in #Lamu County.

Witnesses report hearing heavy exchange of gunfire inside the base. Video shows black smoke rising from the scene. pic.twitter.com/o5Mo0mY5Pm

— Morad News (@MoradNews) January 5, 2020