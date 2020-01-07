В Пуэрто-Рико произошло самое убыточное землетрясение на протяжении века

Новости мира:В Пуэрто-Рико снова произошло мощное землетрясение.

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, что стало самым мощным в течение века.

Об этом сообщает CNN.

"Сегодняшнее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у южного побережья Пуэрто-Рико стало пожалуй, самым убыточным землетрясением на островах на протяжении более века", - говорится в сообщении.

По оценкам геологической службы США, более 400 тысяч людей сегодня ощутили на себе подземные толчки. Потенциальные экономические потери в результате сегодняшнего землетрясения превысят 100 миллионов долларов.

Как сообщалось, в понедельник, 6 января, в Пуэрто-Рико было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

Пуэрто-Рико – группа карибских островов, которая является самоуправляемой территории в составе США.