В Австралии собираются убить тысячи верблюдов

Новости мира:Приказ на убийство распространился из-за засух.

Власти Австралии хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, необходимой для тушения лесных пожаров на континенте. Об этом сообщает The Hill.

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию. Планируется, что для ликвидации животных будет проведена в процессе специальной пятидневной кампании, которая начнется в среду.

"Лидеры земель "Анангу Питьянджатжара Янкунитьяджара" на северо-западе Австралии отправят вертолеты для убийства до 10 тысяч верблюдов в пятидневной кампании, которая начинается в среду. Приказ на убийство распространился из-за засухи, что делает верблюдов еще более жаждущими к воде, что вызывает хаос в местных общинах", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.

"Тела верблюдов будут сожжены или похоронены", - пишет издание.

Как сообщалось ранее, пожары в Австралии: число погибших животных перевалило за 1 миллиард.