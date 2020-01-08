МВФ вскоре закроет свой офис в Афинах

Новости мира:МВФ начал работать в Афинах в 2010 году, когда его пригласили принять участие в программе помощи Греции.

Международный валютный фонд вскоре закроет свой офис в Афинах, что будет сигнализировать о готовности Греции преодолеть финансовый кризис, в котором она находится в течение десятилетия. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении во вторник после встречи с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире фонда в Вашингтоне.

"Мы с нетерпением ждем нового этапа в наших отношениях, отношениях позитивного сотрудничества", - сказал прем'єр-министр Греции.

Он приветствовал решение закрыть офис МВФ в Афинах в ближайшие месяцы. По его словам, Греция продолжит сотрудничество с МВФ, но как страна, которая вышла из этой строгой системы наблюдения фонда.

Напомним: в августе 2018 года МВФ завершил третью программу помощи, в рамках которой Афины получили около 290 миллиардов евро на чрезвычайные кредиты в течение восьми лет от еврозоны и МВФ.

МВФ начал работать в Афинах в 2010 году, когда его пригласили принять участие в программе помощи Греции. Германия была главной движущей силой для привлечения средств, настаивая на том, что в ЕС нет единых инструментов, чтобы иметь дело с финансово непослушной страной-членом.