В Мексике автобусом с пассажирами столкнулся с поездом: есть погибшие

Новости мира:Пассажирами автобус столкнулся с грузовым поездом в среду, 8 января, на севере Мексики, в штате Сонора.

По меньшей мере семь человек погибли и более 30 пострадали, когда на севере Мексики, в штате Сонора, наполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на крупнейший железнодорожный оператор Мексики Ferromex.

“По меньшей мере семь человек погибли и более 30 получили ранения после того, как рано утром в северном приграничном штате Сонора автобус столкнулся... с грузовым поездом”, — говорится в сообщении.

Автобус пытался проехать мимо поезд, что и привело к столкновению.

Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были сельскохозяйственными рабочими, которые направлялись на работу.

В местной прокуратуре заявили, что виновником аварии является водитель пассажирского транспортного средства. Мужчина выжил и взят стражу Правоохранители устанавливают употреблял ли он наркотики или алкоголь.