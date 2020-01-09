В Канаде тоже считают, что украинский самолет в Иране сбили ракетой

Новости мира:Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой.

Разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух", заявил в четверг канадский премьер Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

"То, что произошло вчера - это трагедия", - добавил он.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился неподалеку от Тегерана, потому что в него попала ракета системы ПВО, допустили в Пентагоне.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке.

В британском правительстве заявили, что информация о том, что украинский самолет был предположительно сбит иранской ракетой, "очень беспокоит".

Глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что ракетная атака на украинский самолет была "научно невозможной, и подобные слухи не имеют смысла".