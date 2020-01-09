Случайное попадание: в Пентагоне допускают, что украинский самолет был сбит российской ракетой

Новости Украины:В США не исключают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился неподалеку от Тегерана, потому что в него попала ракета системы ПВО.

Об этом Newsweek сказали чиновник Пентагона, высокопоставленный руководитель разведки США и представитель разведки Ирака.

Самолет Boeing 737-800 совершал рейс из Тегерана в Киев, когда неожиданно перестал передавать данные спустя считанные минуты после взлета. Это произошло вскоре после того, как Иран обстрелял ракетами военную базу в Ираке, на которой размещены силы США и союзников.

Как пишет Newsweek, лайнер могла сбить российская ракета класса земля-воздух "Тор-М1". Об этом изданию сказали три чиновника.

Собеседники из Пентагона и разведки США сказали изданию, что, согласно оценкам американского Минобороны, уничтожение украинского лайнера произошло случайно.

Силы ПВО Ирана, скорее всего, были в боевой готовности после ракетного удара в ответ на американскую ликвидацию генерала Кассима Сулеймани.

Центральное командование США отказалось давать комментарии Newsweek. Среди других потенциальных сценариев событий - столкновение украинского Boing 737-800 с беспилотником или другим объектом в небе.