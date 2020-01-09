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Четверг, 09.01.2020
"На двигателях нет следов пожара": украинские специалисты осмотрели обломки разбившегося "Боинга"
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"На двигателях нет следов пожара": украинские специалисты осмотрели обломки разбившегося "Боинга"

"На двигателях нет следов пожара": украинские специалисты осмотрели обломки разбившегося "Боинга"
16:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинские эксперты не подтверждают версию неисправности двигателей.

Специалисты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" осмотрели обломки авиалайнера МАУ. Версия неисправности двигателей не подтверждается. Об этом со ссылкой на источник в комиссии сообщил журналист Юрий Бутусов.

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – рассказал источник.

Собеседник журналиста отметил, что иранская сторона представила предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.

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"По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или не уже не управляемым мы пока не понимаем", – указал он.

При этом, украинцам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Эту информацию украинцам обещают предоставить. По словам источника, иранцы идут на сотрудничество в расследовании.

"Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли… Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто", – указал он.

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Бутусов, в свою очередь, предполагает, что пожар возник в салоне.

"Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна", – заключил журналист.

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)

Власти Ирана ранее отрицали, что самолет мог упасть из-за попадания в него ракеты. В аэропорту причиной крушения называли возгорание двигателя.

Источники Reuters сообщали, что, по мнению специалистов западной разведки, причиной авиакатастрофы в Иране стал технический сбой. Собственное расследование по факту авиакатастрофы начала Украина.

Как сообщалось ранее, лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

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Украина, Авиакатастрофа, Иран, Тегеран, PS752.
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