Скачать
Пятница, 10.01.2020
CNN распространила видео сбития самолета в Иране
CNN распространила видео сбития самолета в Иране
Самолет в Иране сбили ракетами российского производства
Самолет в Иране сбили ракетами российского производства
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Наедине с прекрасным: удивительные снимки природы, дарящие умиротворение (Фото)
Наедине с прекрасным: удивительные снимки природы, дарящие умиротворение (Фото)

Самолет в Иране сбили ракетами российского производства

Самолет в Иране сбили ракетами российского производства
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По словам чиновника, Иран сбил украинский самолет двумя изготовленными в России ракетами "земля - воздух".

Украинский самолет под Тегераном сбили две ракеты российского производства. Об этом передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам чиновника, Иран сбил украинский самолет двумя изготовленными в России ракетами "земля - воздух". США считают, что это произошло случайно.

В среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

CNN распространила видео сбития самолета в Иране

На борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Тегеран, Ракета российского производства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 Случайное попадание: в Пентагоне допускают, что украинский самолет был сбит российской ракетой
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Кто-то мог совершить ошибку&quot;: Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами
Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь