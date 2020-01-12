Горящая Австралия: число жертв увеличилось

Новости мира:В борьбе с огнем погиб еще один австралийский пожарный.

Масштабные лесные пожары в Австралии унесли жизни еще одного огнеборца.

Как сообщает DW, пожарный с 40-летним опытом работы погиб 11 января в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей.

Трагическую новость сообщил представитель пожарной службы штата Крис Хардмен. Сейчас число погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек.

В то же время погодные условия в регионе немного смягчились, и пожарные получили возможность немного отдохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, стих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.

Спасатели смогли взять под контроль пожар площадью более полумиллиона гектаров, бушующий на северо-западе от Сиднея с конца октября.