Меркель негодует: канцлер хочет нормализовать ситуацию в Ливиии

Новости мира:Ангела Меркель созывает конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии.

Международная конференция по вопросам мирного урегулирования в Ливии должна пройти в Берлине 19 января.

Об этом сообщает на своем сайте правительство ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020 года, в Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

Меркель пригласила следующие страны и организации: США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Республику Конго, Италию, Египет, Алжир, а также ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу арабских государств.

Премьер-министр Ливии Файес аль-Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

В последние месяцы в Берлине прошло несколько встреч с участием высших государственных должностных лиц, занимающихся вопросами Ливии. Берлин упорно работал над подготовкой представительной конференции.

В сообщении напоминается, что Германия с сентября 2019 года выступает организатором интенсивного консультационного процесса, который сопровождает работу Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и его специального посла по Ливии Гассана Саламе. Целью этого процесса является поддержка усилий ООН в отношении суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии при помощи группы государств и международных организаций.