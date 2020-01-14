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Меркель негодует: канцлер хочет нормализовать ситуацию в Ливиии

Меркель негодует: канцлер хочет нормализовать ситуацию в Ливиии
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ангела Меркель созывает конференцию по вопросам мирного урегулирования в Ливии.

Международная конференция по вопросам мирного урегулирования в Ливии должна пройти в Берлине 19 января.

Об этом сообщает на своем сайте правительство ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с Генеральным секретарем ООН решила пригласить в воскресенье, 19 января 2020 года, в Берлин в ведомство канцлера на конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

Меркель пригласила следующие страны и организации: США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Республику Конго, Италию, Египет, Алжир, а также ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу арабских государств.

Премьер-министр Ливии Файес аль-Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.

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В последние месяцы в Берлине прошло несколько встреч с участием высших государственных должностных лиц, занимающихся вопросами Ливии. Берлин упорно работал над подготовкой представительной конференции.

В сообщении напоминается, что Германия с сентября 2019 года выступает организатором интенсивного консультационного процесса, который сопровождает работу Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и его специального посла по Ливии Гассана Саламе. Целью этого процесса является поддержка усилий ООН в отношении суверенной Ливии и внутреннего процесса примирения в Ливии при помощи группы государств и международных организаций.

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Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Ливия.
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