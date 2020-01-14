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СМИ: Российские наемники отходят от Триполи

СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
02:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали отход с линии фронта в Ливии.

Командующий резервными силами ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар заявил, что много боевиков из числа наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи.

Об этом сообщает The Libya Observer.

"Командующий резервных сил ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар подтвердил, что много наемников из группы "Вагнера" начали отходить с линии фронта на юге Триполи", - говорится в сообщении.

Аммар отметил, что большинство наемных боевиков уже отошли, однако некоторые остаются на передовой, чтобы обеспечить безопасный выход других.

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Командующий добавил, что сейчас на участках фронта Салах аль-Дин, Ярмук, Халлатат и Абу Салим находится более 500 российских наемников.

Как отмечается, вывод российских боевиков начался после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Как сообщалось, официально РФ не участвует в боевых действиях, которые продолжаются в Ливии (так же, как и в Украине) на протяжении нескольких лет. Но фактически российские военные оказывают масштабную помощь одной из сторон конфликта, а именно — фельдмаршалу Халифу Хафтару, который установил надежный контроль над востоком страны. По данным СМИ, российский союзник в Ливии обещал отдать РФ "нефть, железную дорогу и автомобильные трассы".

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Россия, Ливия, Триполи, ЧВК "Вагнер".
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