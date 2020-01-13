Неконституционное решение: суд пересмотрел приговор Мушаррафу

Новости мира:Экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу отменили смертный приговор.

Высший суд города Лагор в Пакистане признал неконституционным смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает BBC.

"Суд в Пакистане отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Первезу Мушаррафу, признав судебный процесс неконституционным", - говорится в сообщении.

Генерал Мушарраф обжаловал образование специального суда, который признал его виновным в государственной измене в декабре прошлого года.

Мушаррафа обвинили в государственной измене в 2013 году. Поводом для этого стали приостановление в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.

Когда Наваз Шариф - старый конкурент Мушаррафа, которого последний отстранил от власти в результате государственного переворота 1999 года, был избран премьер-министром в 2013 году, он инициировал судебный иск за государственную измену против генерала Мушаррафа.

Мушарраф утверждал, что дело политически мотивировано, и действия, которые он совершил в 2007 году, были согласованы с правительством. Но его аргументы судами были отклонены, его обвинили в том, что он тогда поступил незаконно.

Как известно, Мушарраф был президентом Исламской республики Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота 1999 года. А ушел в отставку - под давлением оппозиции.

В 2007 году в Пакистане возник политический кризис из-за того, что Мушарраф объявил об отставке верховного судьи Ифтихара Чаудхри и еще 60 судей, чтобы гарантировать себе переизбрание на пост президента. После этого по стране прокатилась волна массовых демонстраций, которые нередко перерастали в столкновения с полицией. Политическая борьба в стране сделалась более жесткой, когда в нее вступили председатель оппозиционной партии Беназир Бхутто и бывший премьер Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся на родину.

В ноябре 2007 года Мушарраф сложил президентскую присягу на новый пятилетний срок и стал гражданским президентом Пакистана, уйдя в отставку с поста главкома вооруженных сил и передав полномочия командующего генералу Ашфаку Киани.

На парламентских выборах 2008 года победили оппозиционные к Мушаррафу партии. Под нарастающим давлением 18 августа 2008 года Мушарраф, которому парламент страны грозил импичментом, выступил с телеобращением к нации и заявил о своем намерении уйти в отставку, отбросив предъявленные против него обвинения.