Массовая смена религии: Мадуро обратился к Папе Римскому

Новости мира:Мадуро заявил, что венесуэльцы массово переходят из католицизма в евангелизм.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм.

Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter.

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", − подчеркнул Мадуро.

#EnVivo | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 17, 2020

По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Как известно, политический кризис в Венесуэле продолжается больше года. В январе 2019 года председатель парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, был избран временным президентом страны. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его на этом посту.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Россия, Китай и Куба.